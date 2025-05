Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Mittag fester

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Bechtle. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 39,12 EUR.

Das Papier von Bechtle konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 39,12 EUR. Die Bechtle-Aktie legte bis auf 39,34 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 38,74 EUR. Zuletzt wechselten 17.297 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 29.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,70 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 21,93 Prozent Luft nach oben. Bei 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,53 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,713 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 45,85 EUR.

Bechtle gewährte am 09.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,31 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bechtle noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,82 Prozent auf 1,46 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,50 Mrd. EUR gelegen.

Experten taxieren den Bechtle-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,92 EUR je Aktie.

