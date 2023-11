Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittwochmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt ging es für die Bechtle-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 46,72 EUR.

Das Papier von Bechtle gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 46,72 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Bechtle-Aktie bis auf 46,48 EUR ein. Bei 46,96 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 37.536 Bechtle-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bechtle-Aktie. Am 29.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,45 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 30,54 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,26 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Bechtle am 15.03.2024 präsentieren.

