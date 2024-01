Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Bechtle im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 44,63 EUR abwärts.

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 44,63 EUR. In der Spitze fiel die Bechtle-Aktie bis auf 44,63 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,00 EUR. Zuletzt wechselten 21.545 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 20.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,95 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,44 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.07.2023 Kursverluste bis auf 34,85 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 53,40 EUR an.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.03.2024 terminiert. Bechtle dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2025 präsentieren.

