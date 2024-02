Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagmittag in Grün

Aktie im Fokus

Die Aktie von Bechtle zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Bechtle-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 49,36 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 49,36 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bechtle-Aktie bisher bei 49,47 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,36 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.281 Bechtle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.01.2024 markierte das Papier bei 50,58 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 2,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.07.2023 bei 34,85 EUR. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 29,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,679 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bechtle 0,650 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 53,86 EUR.

Voraussichtlich am 15.03.2024 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2025 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,14 EUR je Bechtle-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Schwacher Handel: TecDAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Nachmittag im Aufwind

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bechtle-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen