Bechtle Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Bechtle

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,6 Prozent auf 46,86 EUR nach.

Der Bechtle-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 2,6 Prozent auf 46,86 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bechtle-Aktie ging bis auf 46,76 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,78 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 26.823 Bechtle-Aktien.

Am 15.03.2024 markierte das Papier bei 52,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 34,85 EUR fiel das Papier am 07.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 25,63 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,744 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 55,00 EUR angegeben.

Die Bechtle-Bilanz für Q1 2024 wird am 08.05.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Bechtle rechnen Experten am 07.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 2,31 EUR im Jahr 2024 aus.

