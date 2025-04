Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

So bewegt sich Bechtle

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Bechtle-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 35,02 EUR.

Die Bechtle-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,4 Prozent auf 35,02 EUR nach. Die Bechtle-Aktie gab in der Spitze bis auf 34,60 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30.180 Bechtle-Aktien.

Bei 47,78 EUR markierte der Titel am 17.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 36,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 17,93 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Bechtle-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,721 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,91 EUR aus.

Am 14.03.2025 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,57 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,82 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 1,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bechtle von vor 5 Jahren bedeutet

Schwacher Handel: TecDAX am Donnerstagmittag mit Abgaben

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus