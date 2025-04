Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 34,90 EUR ab.

Die Bechtle-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 34,90 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Bechtle-Aktie bis auf 34,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.436 Bechtle-Aktien.

Am 17.04.2024 markierte das Papier bei 47,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 26,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 17,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,721 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,91 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 14.03.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 0,60 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1,82 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,90 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,98 EUR je Bechtle-Aktie belaufen.

