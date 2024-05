Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag in Grün

Kurs der Bechtle

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Bechtle. Zuletzt ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 46,00 EUR.

Das Papier von Bechtle legte um 15:50 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 46,00 EUR. Die Bechtle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 46,32 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,98 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 26.635 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Bei 52,42 EUR markierte der Titel am 15.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,96 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.07.2023 bei 34,85 EUR. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 31,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,747 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 54,81 EUR.

Am 08.05.2024 hat Bechtle die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Bechtle einen Gewinn von 0,45 EUR je Aktie eingefahren. Bechtle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,50 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 08.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

