Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag mit roten Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Bechtle 37,41 EUR

-2,73% Charts

News

Analysen

Der Bechtle-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 3,1 Prozent auf 37,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bechtle-Aktie bei 37,35 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 37,78 EUR. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.237 Stück gehandelt.

Am 05.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 24,01 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.12.2022 bei 32,45 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,93 EUR je Bechtle-Aktie an.

Voraussichtlich am 11.08.2023 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Bechtle-Anleger Experten zufolge am 09.08.2024 werfen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Wie Experten die Bechtle-Aktie im Mai einstuften

Bechtle bekräftigt nach gutem Jahresauftakt Prognose - Bechtle-Aktie dennoch abverkauft

April 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Bechtle-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bechtle AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle AG

Bildquellen: Bechtle AG