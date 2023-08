Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittwochmittag billiger

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 43,80 EUR.

Der Bechtle-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 43,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bechtle-Aktie bei 43,29 EUR. Bei 43,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 49.095 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.08.2022 bei 45,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,20 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.12.2022 bei 32,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,79 EUR an.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Bechtle am 10.11.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2024 erwartet.

Redaktion finanzen.net

