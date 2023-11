Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag mit grünen Vorzeichen

Bechtle im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Bechtle. Zuletzt stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 47,28 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 47,28 EUR zu. Die Bechtle-Aktie legte bis auf 47,47 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,76 EUR. Bisher wurden via XETRA 36.632 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 47,47 EUR erreichte der Titel am 16.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Bei 32,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 45,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 52,26 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.03.2024 erfolgen.

