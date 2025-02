Bechtle Aktie News: Bechtle verteidigt am Montagvormittag Tendenz

So bewegt sich Bechtle

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Bechtle. Bei der Bechtle-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 32,98 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Bechtle-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 32,98 EUR. In der Spitze legte die Bechtle-Aktie bis auf 33,14 EUR zu. Der Kurs der Bechtle-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 32,90 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,14 EUR. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.627 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.03.2024 auf bis zu 52,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 58,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2025). Mit einem Kursverlust von 12,86 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,693 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,83 EUR.

Bechtle veröffentlichte am 08.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,45 EUR. Im letzten Jahr hatte Bechtle einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,51 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,48 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Den erwarteten Gewinn je Bechtle-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,96 EUR fest.

