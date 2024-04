Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag mit Abschlägen

Bechtle im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bechtle-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 47,04 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 47,04 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Bechtle-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 46,74 EUR aus. Bei 47,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 49.996 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 15.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,42 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 11,44 Prozent zulegen. Am 07.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 34,85 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 25,91 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,748 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bechtle 0,700 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 55,13 EUR an.

Die Bechtle-Bilanz für Q1 2024 wird am 08.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Bechtle-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 2,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

