Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Bechtle. Zuletzt wies die Bechtle-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 47,22 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 09:04 Uhr sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 47,22 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bechtle-Aktie bei 47,34 EUR. Mit einem Wert von 47,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 998 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 15.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 52,42 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.07.2023 bei 34,85 EUR. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 26,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,748 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 55,13 EUR für die Bechtle-Aktie.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Bechtle am 08.05.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

In der Bechtle-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,31 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

