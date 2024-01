Bechtle Aktie News: Bechtle gewinnt am Donnerstagnachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bechtle. Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere zuletzt 2,9 Prozent.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Bechtle zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 46,32 EUR. In der Spitze gewann die Bechtle-Aktie bis auf 46,42 EUR. Mit einem Wert von 45,29 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 57.627 Bechtle-Aktien.

Bei 47,95 EUR erreichte der Titel am 20.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 3,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,85 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 24,76 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 53,86 EUR angegeben.

Voraussichtlich am 15.03.2024 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 14.03.2025.

