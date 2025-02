Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagnachmittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Bechtle. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 34,54 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,2 Prozent auf 34,54 EUR. In der Spitze gewann die Bechtle-Aktie bis auf 34,76 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,52 EUR. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 146.809 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.03.2024 erreicht. Gewinne von 51,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,74 EUR ab. Abschläge von 16,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Bechtle-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,693 EUR belaufen. Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 43,83 EUR.

Am 08.11.2024 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,53 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,51 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Bechtle-Aktie.

Redaktion finanzen.net

