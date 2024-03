Bechtle Aktie News: Bechtle am Montagmittag in Rot

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Bechtle gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 49,25 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 49,25 EUR. Im Tief verlor die Bechtle-Aktie bis auf 48,14 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 49,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 79.980 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 52,42 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,44 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.07.2023 Kursverluste bis auf 34,85 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 41,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,683 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 55,00 EUR an.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,29 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende im Minus

Bechtle-Aktie im Plus: Bechtle rechnet mit weiterem Wachstum

Schwacher Handel: TecDAX zeigt sich schwächer