Bechtle Aktie News: Bechtle legt am Freitagmittag zu

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Bechtle-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 39,26 EUR nach oben.

Um 11:47 Uhr sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 39,26 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Bechtle-Aktie sogar auf 39,54 EUR. Bei 39,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.152 Bechtle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.03.2025 markierte das Papier bei 41,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 6,16 Prozent zulegen. Bei 28,74 EUR fiel das Papier am 10.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,704 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,69 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 09.05.2025. In Sachen EPS wurden 0,31 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,82 Prozent auf 1,46 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 1,50 Mrd. EUR umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2025 1,87 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

