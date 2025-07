Bechtle Aktie News: Bechtle legt am Nachmittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Bechtle zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Bechtle-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 39,82 EUR.

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 39,82 EUR. Die Bechtle-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,04 EUR an. Bei 39,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 62.845 Bechtle-Aktien.

Am 14.03.2025 markierte das Papier bei 41,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 4,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2025 Kursverluste bis auf 28,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 38,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,704 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,69 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Bechtle ließ sich am 09.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,82 Prozent auf 1,46 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,87 EUR je Bechtle-Aktie belaufen.

