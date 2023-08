Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagmittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 44,36 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere um 11:48 Uhr 0,3 Prozent. Die Bechtle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 44,44 EUR. Bei 44,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 38.095 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 45,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.08.2022). Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 1,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,85 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 51,79 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Bechtle-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

