Bechtle Aktie News: Bechtle verliert am Montagmittag
Die Aktie von Bechtle gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 39,80 EUR.
Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 39,80 EUR. In der Spitze fiel die Bechtle-Aktie bis auf 39,78 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 25.765 Bechtle-Aktien den Besitzer.
Bei 42,10 EUR markierte der Titel am 08.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 5,78 Prozent Luft nach oben. Am 10.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 27,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass Bechtle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,698 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bechtle 0,700 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,83 EUR.
Bechtle ließ sich am 08.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,48 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,49 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,47 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Den erwarteten Gewinn je Bechtle-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,84 EUR fest.
TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bechtle von vor einem Jahr verloren
Bechtle-Aktie zieht kräftig an: Bechtle spürt Nachfragebelebung - Umsatz klettert
