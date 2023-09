Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Montagmittag tiefer

So entwickelt sich Bechtle

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 45,04 EUR.

Die Aktie verlor um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 45,04 EUR. In der Spitze büßte die Bechtle-Aktie bis auf 44,81 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,27 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 19.546 Bechtle-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.09.2023 erreicht. Gewinne von 3,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 32,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 51,79 EUR.

Die Bechtle-Bilanz für Q3 2023 wird am 10.11.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2024 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Bechtle abgeworfen

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Bechtle abgeworfen

Bechtle-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August