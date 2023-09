Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Bechtle gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bechtle-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 44,80 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 44,80 EUR ab. In der Spitze fiel die Bechtle-Aktie bis auf 44,53 EUR. Bei 45,27 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 36.261 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 12.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 4,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 29.12.2022 Kursverluste bis auf 32,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,57 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,79 EUR für die Bechtle-Aktie.

Voraussichtlich am 10.11.2023 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2024 erwartet.

