Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 42,35 EUR ab.

Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 42,35 EUR ab. Die Bechtle-Aktie gab in der Spitze bis auf 42,02 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.341 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 12.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 10,46 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,45 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,38 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 51,93 EUR.

Am 10.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Bechtle veröffentlicht werden. Am 13.11.2024 wird Bechtle schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

