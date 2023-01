Bechtle Aktie News: Bechtle verliert am Donnerstagmittag

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 37,06 EUR. Die Bechtle-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 36,84 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,16 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37.309 Bechtle-Aktien.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 54,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 32,27 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,45 EUR. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 14,21 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 47,61 EUR.

Bechtle dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 17.03.2023 präsentieren. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Bechtle möglicherweise am 08.05.2024 präsentieren.

