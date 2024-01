Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Bechtle zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Bechtle-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 46,68 EUR.

Das Papier von Bechtle legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 46,68 EUR. Der Kurs der Bechtle-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 46,91 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,82 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.701 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 20.11.2023 markierte das Papier bei 47,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.07.2023 bei 34,85 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 53,86 EUR angegeben.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Bechtle am 15.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2025 erwartet.

