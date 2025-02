Bechtle Aktie News: Bechtle verliert am Mittwochmittag

Blick auf Bechtle-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 33,88 EUR nach.

Die Bechtle-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 33,88 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Bechtle-Aktie bis auf 33,84 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,22 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 31.706 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 52,42 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 54,72 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Abschläge von 15,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,693 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 43,83 EUR.

Bechtle gewährte am 08.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Bechtle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,53 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 1,51 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 1,48 Mrd. EUR umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 1,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

