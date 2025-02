Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittwochvormittag kaum verändert

Bechtle im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Bechtle. Mit einem Kurs von 34,10 EUR zeigte sich die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Wert von 34,10 EUR bewegte sich die Bechtle-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Bechtle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 34,26 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bechtle-Aktie bisher bei 34,02 EUR. Bei 34,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.221 Bechtle-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 52,42 EUR. Mit einem Zuwachs von 53,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,693 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,83 EUR an.

Bechtle ließ sich am 08.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,17 Prozent auf 1,51 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

In der Bechtle-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

