Bechtle Aktie News: Bechtle verliert am Dienstagvormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 48,89 EUR ab.

Das Papier von Bechtle befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 48,89 EUR ab. Die Bechtle-Aktie gab in der Spitze bis auf 48,89 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,21 EUR. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 3.848 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (52,42 EUR) erklomm das Papier am 15.03.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,22 Prozent hinzugewinnen. Bei 34,85 EUR fiel das Papier am 07.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 40,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,683 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 55,00 EUR für die Bechtle-Aktie.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Bechtle wird am 08.05.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Bechtle-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,30 EUR fest.

