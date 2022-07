Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagvormittag mit Verlusten

Das Papier von Bechtle befand sich um 19.07.2022 09:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 36,56 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Bechtle-Aktie ging bis auf 36,33 EUR. Bei 36,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 19.314 Bechtle-Aktien.

Am 10.11.2021 markierte das Papier bei 69,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 47,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,57 EUR. Dieser Wert wurde am 17.06.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 2,78 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 76,14 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.08.2022 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

