Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag mit Kursplus

Die Aktie von Bechtle zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Bechtle konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 40,14 EUR.

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 40,14 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bechtle-Aktie bei 40,14 EUR. Mit einem Wert von 40,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.496 Bechtle-Aktien.

Bei 42,10 EUR markierte der Titel am 08.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bechtle-Aktie. Am 10.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 28,40 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,700 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,83 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 08.08.2025. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,48 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,49 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,84 EUR je Aktie belaufen.

