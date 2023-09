Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag verlustreich

Um 18 Uhr live: Anleger aufgepasst - So revolutioniert KI bewährte Unternehmen und den Finanzmarkt!

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX beginnt die Montagssitzung mit Verlusten

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Bechtle abgeworfen

Bechtle Aktie News: Bechtle schiebt sich am Montagvormittag vor

EQS-CMS: SAP SE: Release of a capital market information

Umfrage: Über 90 Prozent der Menschen am Warntag bundesweit erreicht

T-Mobile US Unusual Options Activity For September 18

EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information

Verluste in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Heute im Fokus

Hedgefonds steigt bei Vitesco ein. Frankreichs Notenbankchef: Zinsmedizin der EZB beginnt gegen Inflation zu wirken. Rezessionswahrscheinlichkeit in Deutschland bei 74%. Ratingagentur: Deutsche Spitzenbonität nicht in Gefahr. Für MDAX-Rückkehr: KRONES beruft neuen Ausschuss-Vorsitzenden. China hofft auf bessere Beziehungen zu USA. Schweizer Behörde stockt Personal für UBS-Aufsicht auf. Klagen gegen Starbucks - Keine Mango in Mango-Limonade.