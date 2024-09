Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag im Aufwind

Verluste in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bechtle von vor einem Jahr bedeutet

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bechtle von vor 5 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bechtle von vor 10 Jahren eingefahren

Bechtle Aktie News: Bechtle verliert am Mittag

Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittwochvormittag kaum bewegt

Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittwochnachmittag leichter

SAP plant Milliardeninvestitionen in öffentlichen Cloud-Sektor - Aktie steigt an

T-Mobile US plant Milliarden für Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe - Partnerschaft mit OpenAI - Aktie erholt sich nachbörslich

Börse Europa in Grün: STOXX 50 mittags mit Gewinnen

Börse Europa: Euro STOXX 50 am Mittag im Plus

Zuversicht in Frankfurt: Pluszeichen im LUS-DAX

Heute im Fokus

Sperrfrist vorüber: Trump darf von nun an TMTG-Aktien verkaufen. Goldpreis nach Rekordhoch bei 2.600 Dollar knapp im Minus. WACKER CHEMIE bekräftigt Ziele bis 2030. Roche feiert Erfolg mit Grippe-Medikament Xofluza. Deutsche Telekom-Aktie sinkt deutlich nach gestrichener Kaufempfehlung. SAP will Milliardensumme in den Ausbau der öffentlichen Cloud-Infrastruktur investieren.