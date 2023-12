Bechtle Aktie News: Bechtle verteuert sich am Nachmittag

Bechtle im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 44,79 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 44,79 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bechtle-Aktie bei 45,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,57 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 32.413 Bechtle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,95 EUR erreichte der Titel am 20.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,06 Prozent. Am 29.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,26 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.03.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Bechtle-Anleger Experten zufolge am 14.03.2025 werfen.

