Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Bechtle-Kurs

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 48,92 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Bechtle-Aktie musste um 09:04 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 48,92 EUR. In der Spitze fiel die Bechtle-Aktie bis auf 48,92 EUR. Mit einem Wert von 49,01 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.418 Bechtle-Aktien.

Am 15.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 52,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 7,15 Prozent wieder erreichen. Am 07.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,85 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 28,76 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Bechtle-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,683 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 55,00 EUR.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Bechtle-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,30 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Mittag

Schwacher Handel: TecDAX am Mittag mit Abgaben

Schwacher Handel: TecDAX liegt nachmittags im Minus