Bechtle Aktie News: Anleger schicken Bechtle am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bechtle. Das Papier von Bechtle befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,0 Prozent auf 39,18 EUR ab.

Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 4,0 Prozent auf 39,18 EUR ab. Das Tagestief markierte die Bechtle-Aktie bei 39,00 EUR. Mit einem Wert von 40,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 79.702 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 50,55 EUR erreichte der Titel am 10.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Am 10.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 36,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Bechtle seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,732 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 44,72 EUR.

Bechtle ließ sich am 08.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,45 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,60 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20,26 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,51 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,90 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je Bechtle-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,02 EUR fest.

