Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Bechtle gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bechtle-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,6 Prozent auf 39,34 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,6 Prozent auf 39,34 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Bechtle-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 39,00 EUR aus. Bei 40,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 193.478 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,55 EUR) erklomm das Papier am 10.04.2024. Gewinne von 28,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2025). Mit Abgaben von 26,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Bechtle-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,732 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,72 EUR je Bechtle-Aktie an.

Bechtle ließ sich am 08.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,45 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,60 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 1,51 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 20,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 2,02 EUR im Jahr 2025 aus.

