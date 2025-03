Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag mit Verlusten

So bewegt sich Bechtle

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 40,72 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,2 Prozent auf 40,72 EUR. Die Bechtle-Aktie gab in der Spitze bis auf 40,68 EUR nach. Bei 40,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 3.658 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,55 EUR) erklomm das Papier am 10.04.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,14 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,74 EUR am 10.01.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 29,42 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,732 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,72 EUR.

Am 08.11.2024 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,45 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,60 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,51 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

In der Bechtle-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX zum Handelsende in Rot

Handel in Frankfurt: MDAX schließt mit Verlusten

Börse Frankfurt: MDAX am Nachmittag im Minus