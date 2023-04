Bechtle Aktie News: Bechtle wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Aktien in diesem Artikel Bechtle 41,93 EUR

Die Bechtle-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 41,86 EUR. In der Spitze büßte die Bechtle-Aktie bis auf 41,54 EUR ein. Bei 42,46 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 45.394 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,75 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,45 EUR ab. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 29,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 49,93 EUR an.

Bechtle wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 11.05.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 10.05.2024.

