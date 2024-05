Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Montagvormittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bechtle gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 46,38 EUR zu.

Das Papier von Bechtle legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 46,38 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bechtle-Aktie bei 46,42 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,16 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.242 Bechtle-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 52,42 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 13,02 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.07.2023 auf bis zu 34,85 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 33,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,747 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 54,81 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Bechtle gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,45 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,28 Prozent auf 1,50 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 09.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Bechtle veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 08.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,28 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

