Anleger zurückhaltend: DAX im Minus -- Japans Börse schließt in Rot -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Aktienkurs aktuell

Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag mit negativen Vorzeichen

20.08.25 09:25 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bechtle. Das Papier von Bechtle befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 39,98 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
40,06 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bechtle-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 39,98 EUR. Im Tief verlor die Bechtle-Aktie bis auf 39,86 EUR. Bei 40,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.611 Bechtle-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 42,10 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bechtle-Aktie somit 5,04 Prozent niedriger. Am 10.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,700 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 45,83 EUR.

Am 08.08.2025 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bechtle noch ein Gewinn pro Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,84 Prozent auf 1,49 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,84 EUR je Bechtle-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
11.08.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Bechtle KaufenDZ BANK
08.08.2025Bechtle BuyUBS AG
