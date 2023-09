Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittwochnachmittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 44,89 EUR zu.

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 44,89 EUR. Die Bechtle-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,98 EUR an. Bei 44,21 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 32.371 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 12.09.2023 markierte das Papier bei 46,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bechtle-Aktie somit 4,04 Prozent niedriger. Bei 32,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 27,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 51,79 EUR an.

Die Bechtle-Bilanz für Q3 2023 wird am 10.11.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 13.11.2024.

