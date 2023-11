Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Mittag nordwärts

Bechtle im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Bechtle. Die Bechtle-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 47,53 EUR.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 47,53 EUR zu. Kurzfristig markierte die Bechtle-Aktie bei 47,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 47,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26.759 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.11.2023 auf bis zu 47,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 0,74 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.12.2022 (32,45 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 52,26 EUR.

Bechtle dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.03.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

