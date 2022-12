Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagmittag mit KursVerlusten

GO

Heute im Fokus

Japanische Notenbank strafft Geldpolitik: DAX verliert -- Asiens Börsen schließen deutlich tiefer -- Pfeiffer Vacuum erhöht Umsatzprognose -- VW, Varta, Netflix und Apple im Fokus

Raytheon will deutsche Tochter Anschütz verkaufen. Brenntag-Großaktionär spricht sich gegen Univar-Übernahme aus. Compleo kündigt Insolvenzeröffnungsanträge an. ams OSRAM verkauft Unterhaltungsbeleuchtungsgeschäft. Bundesbank-Präsident Nagel erwartet erst 2024 starken Rückgang der Inflationsrate. Klöckner & Co stärkt Nordamerika-Geschäft. Rheinmetall-Aktie im Sinkflug: Verteidigungsministerin droht mit Ausmusterung des Puma-Panzers.