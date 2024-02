Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Mittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Bechtle. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 46,51 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 46,51 EUR. Bei 46,55 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 46,13 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 31.127 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,58 EUR) erklomm das Papier am 26.01.2024. 8,75 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.07.2023 auf bis zu 34,85 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,07 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2022 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,650 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,678 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 52,13 EUR.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.03.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Bechtle rechnen Experten am 14.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,14 EUR je Bechtle-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX liegt letztendlich im Minus

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste

Schwacher Handel: MDAX verliert