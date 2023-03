Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag stark gefragt

Die Bechtle-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,2 Prozent auf 42,06 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bechtle-Aktie sogar auf 42,06 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,23 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 56.543 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.03.2022 bei 53,90 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 21,97 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,45 EUR am 29.12.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,47 EUR aus.

Voraussichtlich am 11.05.2023 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 10.05.2024 erwartet.

