Bechtle Aktie News: Bechtle verliert am Freitagvormittag

Aktien in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr ging es für die Bechtle-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 41,74 EUR. Bei 41,62 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,73 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.174 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.12.2022 (32,45 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 49,93 EUR angegeben.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 11.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Bechtle rechnen Experten am 10.05.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Analysten sehen bei Bechtle-Aktie Potenzial

Bechtle-Aktie profitiert von Empfehlung

Bechtle-Aktie mit Gewinnen: Bechtle erhöht Dividende erneut deutlich - Gewinn und Umsatz sollen steigen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bechtle AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle AG

Bildquellen: Bechtle AG