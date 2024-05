Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagnachmittag in Rot

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 45,94 EUR ab.

Die Bechtle-Aktie wies um 15:50 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 45,94 EUR abwärts. Bei 45,94 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,54 EUR. Bisher wurden heute 38.808 Bechtle-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 52,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bechtle-Aktie. Am 07.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 34,85 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 24,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,747 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 54,81 EUR.

Bechtle ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,28 Prozent auf 1,50 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,54 Mrd. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 09.08.2024 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Bechtle rechnen Experten am 08.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

