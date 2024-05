Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagvormittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bechtle gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bechtle-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 46,38 EUR nach.

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 46,38 EUR. In der Spitze büßte die Bechtle-Aktie bis auf 46,38 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.779 Bechtle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.03.2024 markierte das Papier bei 52,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.07.2023 auf bis zu 34,85 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 24,86 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,747 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 54,81 EUR je Bechtle-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bechtle am 08.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,50 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Bechtle wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 09.08.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Bechtle-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 08.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 2,28 EUR im Jahr 2024 aus.

