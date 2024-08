Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittwochvormittag billiger

Aktienentwicklung

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 38,82 EUR.

Das Papier von Bechtle gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 38,82 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Bechtle-Aktie ging bis auf 38,74 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,76 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.532 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Bei 52,42 EUR markierte der Titel am 15.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,03 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.07.2024 bei 37,22 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 4,12 Prozent Luft nach unten.

Für Bechtle-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,713 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 51,55 EUR aus.

Am 09.08.2024 hat Bechtle die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,52 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,47 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,51 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 2,13 EUR im Jahr 2024 aus.

